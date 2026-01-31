PNV espera que el Estatuto vasco se cumpla "en los plazos que estableció el Lehendakari"

El portavoz parlamentario del PNV Joseba Antxustegi, ha afirmado que el PNV espera que el Estatuto de Gernika se cumpla "en los plazos que estableció el Lehendakari" Imanol Pradales, tras su reunión esta semana con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.En un encuentro con los medios en la mañana de este sábado en Vitoria Antxustegi ha admitido que "en las últimas semanas y meses ha habido avances importantes en este sentido" y confía en que el estatuto "se acabe por cumplir próximamente" tras haber sido sistemáticamente incumplido tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular".