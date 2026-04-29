El PNV exige "respeto" a Sánchez para llegar "acompañado" a las elecciones

Madrid, 29 de abril de 2026. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido este miércoles al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que respete a su partido y que "cuide" sus relaciones tanto en el fondo como en la forma si quiere llegar "acompañado" a las próximas elecciones generales, un toque de atención al que el jefe el Ejecutivo ha replicado elogiando la "oposición constructiva" de los nacionalistas vascos y dejando claro que su aspiración es seguir contando con su "buena compañía". (Fuente: Congreso)