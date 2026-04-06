El PNV llevará este martes al Senado la petición de traslado temporal del 'Guernica' a Euskadi

Madrid, 6 de abril de 2026. Continúan sucediéndose las reacciones al anuncio que el lehendakari, Imanol Pradales, realizó el pasado domingo con motivo de los actos de celebración del día de la patria vasca. Pradales anunció que le exigiría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la transferencia de competencias y el traslado del Guernica a Bilbao. En el marco de esta reclamación, el PNV ha anunciado que pedirá este martes en el Senado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que explique "por qué se niega a estudiar las condiciones necesarias" para materializar el traslado temporal del 'Guernica' a Euskadi. (Fuente: Europa Press / PNV / La Moncloa / Comunidad de Madrid / PP / EH Bildu)