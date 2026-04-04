PNV no ve a Euskadi lista para un Aberri Eguna (Día de la patria vasca) unitario

Bilbao, 4 de abril de 2026. El presidente del PNV Aitor Esteban ha hecho un llamamiento a "vivir la patria" vasca para garantizar su pervivencia y ha señalado que en Euskadi "no se está todavía en la fase" para poder celebrar un Aberri Eguna o Día de la Patria Vasca "unitario" porque las reivindicaciones de los partidos nacionalistas son "diferentes". Esteban ha realizado esta reflexión en el monte Bizkargi, a cuya cima ha subido, como es tradición, para llamar a los vascos a celebrar, como cada Domingo de Resurrección, el Aberri Eguna. Como ha ocurrido en los últimos años el PNV hará su celebración en Bilbao mientras que EH Bildu lo hará en Pamplona. (Fuente: Imágenes Cedidas)