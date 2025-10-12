Podemos defiende un "patriotismo popular que sabe que la patria es la gente"

Javier Sánchez Serna, secretario de horizonte republicano y profundización democrática y diputado de Podemos, que ha dicho que "hoy, 12 de octubre, la España oficial, la España del rey y la corte volverá a celebrar la llamada conquista de América y lo hará sin un ápice de autocrítica como sí han hecho otros países que han pedido perdón por los crímenes de la colonización. Esa España oficial invoca pomposamente el pasado imperial pero a la vez vende nuestra soberanía a los fondos buitre y se muestra genuflexa ante los planes de Donald Trump y de la OTAN. Hoy, 12 de octubre, la España oficial, la España del rey y la corte volverá a celebrar la llamada conquista de América y lo hará sin un ápice de autocrítica como sí han hecho otros países que han pedido perdón por los crímenes de la colonización. Esa España oficial invoca pomposamente el pasado imperial pero a la vez vende nuestra soberanía a los fondos buitre y se muestra genuflexa ante los planes de Donald Trump y de la OTAN. Desde Podemos siempre hemos defendido un patriotismo popular que sabe que la patria es la gente, la comunidad que cuida de todos y de todas".(Fuente: Podemos)