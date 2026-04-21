Podemos espera ver en prisión a Rajoy tras el testimonio de Bárcenas

Madrid, 21 de abril de 2026. El coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha afirmado que Bárcenas ha aclarado ese "enigmático M.Rajoy" y que el PP se beneficiaba que irregularidades. "Estamos hablando de un modus operandi abiertamente mafioso, con un presidente del Gobierno que, según el propio tesorero del partido, destruía pruebas y activaba mecanismos de persecución y de espionaje con recursos públicos contra quienes pudieran denunciarlo", ha ahondado para tilda de "indecente" que el PP no haya asumido aún responsabilidades. (Fuente: Congreso)