Podemos quiere abordar "cuanto antes" la negociación con Sumar

Podemos ha afirmado que, sin poner un horizonte temporal definido, quieren cuanto antes negociar un pacto de coalición con Sumar, la plataforma que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz, para no "repetir el error de Andalucía", donde se logró "muy tarde" una candidatura de unidad con un acuerdo marcado por grandes deficiencias.A su vez, no contemplan un escenario donde Díaz no sea la candidata a los comicios generales ni tampoco de fractura entre Podemos y el proyecto de la titular de Trabajo, puesto que son los primeros en asumir que la unidad es lo que demanda la ciudadanía y "fundamental" para poder ganar este ciclo electoral.