Podemos refrenda la opinión de su líder extremeña que tildó a Díaz de "fraude"

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado abierto a explorar una candidatura conjunta en Aragón con los partidos de izquierda arraigados en el territorio, lo que implícitamente incluye a la Chunta como opción para alianzas. Sin embargo, ha vuelto a descartar confluencias con formaciones que "están subordinadas" al PSOE o con políticas "tibias", en clara alusión a Sumar y ha refrendado "todas" las declaraciones de la candidatura de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, relativas a ese espacio, incluida la entrevista en la que calificaba a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como "un poco fraude" para la izquierda.(Fuente: Podemos)