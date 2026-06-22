Publicado 22/06/2026 10:01:41 +02:00CET

‘El poema que nunca se escribió’, un relato para concienciar sobre el Herpes Zóster

Madrid, 22 de junio de 2026. La parada de metro de Vicente Aleixandre de Madrid se ha convertido en un relato para concienciar y dar visibilidad al Herpes Zóster (HZ) y sus posibles complicaciones asociadas. El Herpes Zóster está causado por la reactivación del Virus de la Varicela Zóster (VVZ). En España, más del 90% de la población adulta ha pasado la varicela, y por tanto, están en riesgo de sufrir un Herpes Zóster. Los estudios estiman que una de cada tres personas de entre 50 y 90 años desarrollará un Herpes Zóster a lo largo de su vida. Bajo el nombre 'El poema que nunca se escribió', la compañía biofarmacéutica GSK junto a Antonio Colinas, Premio Nacional de Literatura, han reflejado la historia del poeta, Vicente Aleixandre, y su afectación por el Herpes Zóster, una enfermedad que le provocó daño oftalmológico, llegando a perder visión de su ojo derecho y privándole de escribir durante años. Dar visibilidad a esta enfermedad, no siempre conocida por la población, es importante ya que sus complicaciones no solo afectan a la salud, sino que pueden detener proyectos, sueños y talentos, como fue el caso del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre.