Policía inicia proceso de apertura de expediente disciplinario al agente que agredió a docente

Valencia, 1 de junio de 2026. Tras la agresión sufrida por una docente que participaba este domingo en una manifestación por la educación pública en Valencia a manos de un agente, la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario. Por su parte, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, condenado "cualquier tipo de violencia". Esto ocurre tras la cuarta semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana. Ante esto las reacciones de algunos partidos políticos no se han hecho esperar. (Fuente: Europa Press/Cedidas/PODEMOS/PP)