Policías confirman que realizaron un volcado de información del móvil de Bárcenas

Madrid, 16 de abril de 2026. Dos agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, departamento adscrito a la Comisaría General de Información (CGI), han confirmado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen' que llevaron a cabo un volcado de información de al menos dos dispositivos del extesorero del PP Luis Bárcenas, y que entregaron el contenido al entonces comisario jefe de la UCAO, Enrique García Castaño. (Fuente: Audiencia Nacional)