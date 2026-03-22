Políticos y familiares de víctimas de Germanwings conmemoran los 11 años del siniestro

Barcelona, 22 de marzo de 2026. Autoridades políticas y familiares de las víctimas del vuelo 9525 de Germanwings han recordado este domingo el accidente, que tuvo lugar el 24 de marzo de 2015, cuando un copiloto estrelló en los Alpes franceses un avión procedente de Barcelona y que se dirigía a Düsseldorf (Alemania) y murieron 150 personas. Al homenaje, celebrado en la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona, han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, entre otros.