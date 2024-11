Pontón crítica la "falta de rigor" de la Xunta en las negociaciones del gallego

La líder del BNG, Ana Pontón, lamenta la "falta de rigor y compromiso" por parte de la Xunta para alcanzar un posible acuerdo sobre el gallego. A este respecto, recuerda que "hace casi un mes" que el Ejecutivo gallego emplazó a los grupos a una nueva reunión. "Vamos a tener la reunión esta semana y no tenemos ningún tipo de documentación. No sabemos qué vamos a abordar en esa reunión. No me parece una forma seria de abordar un tema tan importante", ha dicho para sostener también que el PP tampoco ha respondido a las propuestas "claras y concretas" remitidas por el BNG.