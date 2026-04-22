La portavoz del Gobierno evita condenar al alcalde socialista de Lleida por prohibir el burka

Madrid, 22 de abril de 2026. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha rehusado este miércoles condenar al alcalde de Lleida, el socialista Félix Larrosa, por plantear una nueva propuesta para prohibir el uso del velo integral en dependencias municipales. En los pasillos del Congreso, Saiz ha dicho que el Gobierno respeta "en todo momento" la libertad religiosa pero ha puntualizado que ésta es una cuestión que requiere un análisis "sosegado". (Fuente: Congreso)