Publicado 21/03/2026 15:32:27 +01:00CET

Positivismo y dudas ante las medidas anticrisis propuestas por el Gobierno por la guerra

Madrid, 21 de marzo de 2026. Ciudadanos han valorado las medidas anticrisis del Gobierno, que incluyen un real decreto ley con medidas económicas generales, como rebajas fiscales a los carburantes, la electricidad y el gas y ayudas a los sectores más afectados, y otro con la congelación de los alquileres por dos años. Algunos las han valorado de manera positiva "todo lo que sea para ayudar a la población" y han señalado que han percibido la subida de precios, especialmente la gasolina, a la vez que han lamentado la situación "vergonzosa" de la vivienda y el precio de los alquileres; mientras que otros han rechazado las propuestas y creen que "llegan tarde".