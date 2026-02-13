Posteléctrica se alza con el Premio Pyme del Año en Palencia

Posteléctrica se ha convertido en el Premio Pyme del Año 2025 en Palencia, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander.Con unos orígenes familiares que se remontan a 1902, en todo este tiempo han sabido adaptarse a los cambios y transformar su actividad. Hoy en día son una pyme pujante con más de 50 trabajadores.La innovación ha sido constante en todos estos años y les ha ayudado a saltar al mercado internacional.Su crecimiento no habría sido posible sin el apoyo financiero.Confianza, profesionalidad y garantíaLos pilares de Posteléctrica son sólidos y se proyectan hacia el futuro.