El potencial de la IA en la sociedad, eje del Samsung Innovation Campus Summit

Oportunidades y desafíos de la Inteligencia Artificial para mejorar la sociedad. Ese ha sido el eje de la primera edición de "Innovation Campus Summit. AI for a better world", una jornada celebrada en Madrid en la que expertos han debatido sobre el alcance de la IA presentando proyectos en los que esta tecnología disruptiva mejora de forma tangible la vida de diferentes colectivos en los ámbitos de la salud, accesibilidad y educación.Durante la jornada diversos expertos han aportado su visión de la IA y su capacidad de transformación en ámbitos como la salud, la sostenibilidad, la educación o la accesibilidad.En el acto también se ha presentado el libro "AI for a better world" editado en colaboración con la Universitat Politècnica de València, que recoge la experiencia de tres años de formaciones en IA de Samsung Innovation Campus en el campus valenciano, desde el punto de vista de los proyectos de los alumnos.Esta primera edición del evento pretende remarcar la vocación aperturista de la compañía a la hora de poner la IA al servicio del conjunto de la sociedad en temas como la empleabilidad.Este simposio se quiere convertir en una cita habitual para todas aquellas entidades y organizaciones que, como Samsung, colaboren en la construcción de un futuro mejor, apoyado en la tecnología.