PP acusa al Gobierno de "utilizar" de "comodín" el aborto para "tapar" sus asuntos

Madrid, 9 de abril de 2026. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra el Gobierno por "utilizar" de "comodines" el aborto y la regularización de migrantes para "tapar" sus asuntos. "Un martes te sacan el aborto, otro martes te sacan la regularización de inmigrantes, me imagino que para el próximo martes traigan algo de Franco, porque son los comodines que va utilizando el Gobierno en función de cómo tiene que ir tapando sus asuntos", ha asegurado Muñoz en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. (Fuente: Congreso)