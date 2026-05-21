PP anuncia "ofensiva" contra Zapatero en Senado: cita a su secretaria y Escrivá

Madrid, 21 de mayo de 2026. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves una "ofensiva" en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y citará a una parte de los nombres relevantes en este caso, como la secretaria del exdirigente socialista María Gertrudis Alcázar, al exministro y gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y a Manuel Aarón Fajardo, al que PP sitúa como lugar teniente de Zapatero en Venezuela.