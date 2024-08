PP asegura que el Pacto Ético de Pradales muestra "una gran insensibilidad"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado en la mañana de este viernes que su Pacto Ético muestra una gran insensibilidad. El líder popular ha pedido al lehendakari, Imanol Pradales, que "rectifique" su documento para impulsar un Pacto Ético en Euskadi, en el que ve "lagunas enormes" que evidencian "ceguera" e "insensibilidad". "Para fingir una superioridad moral y atribuir valores éticos a los que no los tienen que no cuente con el PP", ha afirmado, rechazando participar en los contactos para buscar este acuerdo porque "no hay bases suficientes para poder entenderse".En una rueda de prensa en Bilbao, el presidente de los populares vascos ha criticado "la inconsistencia" del documento presentado este pasado jueves por el lehendakari, Imanol Pradales, que recoge un decálogo para alcanzar un 'Pacto por una actividad política ejemplar'. Por ello, ha realizado un llamamiento para se "rectifique" el documento presentado por el lehendakari con el objetivo de que "realmente recoja la realidad vasca, los problemas de convivencia y los déficits democráticos que hay en Euskadi". "Y entonces volvemos a hablar. Pero, con un documento que oculta los principales problemas que vivimos en el ámbito democrático, en el respeto ético, a la libertad en Euskadi, me parece que la base que nos plantea es manifiestamente insuficiente", ha señalado.