PP asume que no hay mayoría alternativa a Sánchez para una moción pero eleva la presión al PNV

Madrid, 28 de mayo de 2026. El PP ha asumido este jueves que no hay una "mayoría alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez por el "apoyo" de sus socios pese a las últimas novedades judiciales por los casos de corrupción que salpican al PSOE, a la vez que ha elevado la presión al PNV para que se mueva tras sus quejas. "¿Qué van a hacer?", ha preguntado. Dicho esto, el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha insistido en reclamar un adelanto electoral. (Fuente: Congreso)