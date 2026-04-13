PP avisa de que usará todos los instrumentos contra la regularización de migrantes

Madrid, 13 de abril de 2026. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha avisado de que la formación usará todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos en el ámbito nacional o europeo contra la regularización de migrantes. "Sea como fuere y sea cual fuere el texto que salga del Consejo de Ministros mañana, en el Partido Popular queremos dejar hoy una cosa muy clara, no habrá instrumento político, parlamentario o jurídico en el ámbito nacional o europeo que mi partido no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad", ha asegurado este lunes en rueda de prensa en Génova. (Fuente: PP)