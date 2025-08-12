El PP carga contra Puente por burlarse de Mañueco por los incendios: "Es repugnante"

El PP ha censurado los "chistes" que, a su juicio, realizó el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la ausencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la región en los últimos días en los que varios incendios forestales están asolando esa comunidad autónoma. Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha señalado que Puente "debería abstenerse de hacer bromas" sobre los oponentes políticos y le ha instado a "dirigir algunas palabras a los ciudadanos de la tierra en la que ha pasado tantos años", ya que el ministro fue antes alcalde de Valladolid.(Fuente: PP)