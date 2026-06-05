El PP cita a la directora de la Guardia Civil en el Senado

Madrid, 5 de junio de 2026. El PP ha movilizado este viernes el Senado para forzar la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que la UCO revelara una reunión con la exmilitante socialista Leire Díez. Los 'populares' intentarán que acuda a la Cámara Alta la próxima semana. Eso sí, esperan que no acuda a la convocatoria como directora de la Guardia Civil porque consideran que no debe seguir en su puesto ni un segundo más", después de que la UCO revelara en un informe que Leire Díez se vio varias veces con Mercedes González para que iniciara "actuaciones administrativas" contra los agentes investigadores.