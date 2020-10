La portavoz el Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha señalado que se ha previsto "una tramitación excepcionalmente breve" que no garantiza la transparencia ni las garantías suficientes: "No podemos admitir que a un Presupuesto que llega tarde, se le hurte el debate parlamentario que se debiera producir --ha denunciando--. No es de recibo que ahora vengan con prisas" .(Fuente: Congreso)