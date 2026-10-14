PP-A defiende su "rapidez" de actuación en Algeciras tras denuncias contra Landaluce

Sevilla, 14 de octubre de 2026. El portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha valorado "la rapidez" con la que su partido ha actuado en las últimas "48 horas" tras tener conocimiento de las denuncias de dos militantes contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al que acusan de agresión sexual, incidiendo en que esto "no es una característica" del PP, resaltado que "hay otros partidos que si se han caracterizado por algo en estos últimos años, ha sido por la falta de respeto a las mujeres".