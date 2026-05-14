Publicado 14/05/2026 14:21:31 +02:00CET

PP denuncia "el declive industrial" de Bizkaia, con la Margen Izquierda como principal víctima

Bilbao, 14 de mayo de 2026. La presidente del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha denunciado "el declive industrial" del terrritorio vizcaíno, con la Margen Izquierda como "principal víctima", y ha exigido que se recupere el "músculo productivo". "No queremos una Margen Izquierda resignada a la decadencia, queremos una comarca líder, fuerte, industrial y con futuro", ha asegurado. El Partido Popular de Bizkaia ha analizado este jueves en Barakaldo la situación del tejido económico-productivo del territorio en un acto que ha incluido la visita a una empresa del grupo ITP Aero, encabezada por la presidenta del partido en Bizkaia, Amaya Fernández, y en la que también han participado el eurodiputado Raúl de la Hoz y la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez.