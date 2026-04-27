PP descarta que caso Mascarillas afecte a las elecciones y valora labor de Diputación Almería

Almería, 27 de abril de 2026. El presidente del PP de Almería y candidato de la formación a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha incidido este lunes en que "la inmensa mayoría de los almerienses valoran positivamente la gestión de la Diputación Provincial" por lo que descarta que el caso Mascarillas, ante el que "se actuó con diligencia y ejemplaridad", pueda afectar al proceso electoral. Durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía que se ha celebrado en el edificio Varadero de la Autoridad Portuaria de Almería, el aspirante ha resaltado la labor de la institución provincial a la hora de "ayudar a los municipios pequeños", "vertebrar el territorio" y "llevar los servicios públicos donde los ayuntamientos no pueden hacerlo".