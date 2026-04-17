El PP destaca el papel de pymes y autónomos como motor económico y empresarial de Almería

Almería, 17 de abril de 2026. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, y el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, han participado en la tarde de este jueves en un foro organizado por el PP de Almería en la Cámara de Comercio, centrado en pymes y autónomos como protagonistas del desarrollo económico de la provincia. En el encuentro también ha intervenido la coordinadora de Agricultura y Desarrollo Rural del PP, Carmen Crespo, y ha contado con la presencia de jóvenes empresarios, así como representantes de la Cámara de Comercio y Asempal.