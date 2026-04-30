El PP dice que hay "muchas pruebas" que acreditan la declaración de Aldama

Madrid, 30 de abril de 2026. El PP ha defendido que hay "muchas pruebas" que acreditan la declaración del supuesto conseguidor de la trama de las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, apuntando al presidente Pedro Sánchez como el máximo responsable de una estructura corrupta, y ha añadido que en otro país el Gobierno al completo ya habría caído. En los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha puesto de relieve que Aldama lo que hizo este jueves en su declaración ante el Tribunal Supremo fue explicar "todo lo que ha vivido y cómo funcionaba desde dentro la organización criminal", en tanto que hablaba directamente con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y veía cómo se relacionaban ambos con Sánchez. (Fuente: Congreso)