PP espera que Sánchez aclare a Feijóo el posible "papel" de España en una misión en Groenlandia

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dicho este viernes que espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, traslade al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el papel que podría tener el Gobierno de España en una misión de vigilancia en Groenlandia, en el marco del encuentro que ambos dirigentes políticos mantendrán el lunes que viene, 19 de enero.Así lo ha señalado el también diputado nacional del PP a preguntas de los periodistas en Málaga, en una atención a medios tras participar en una nueva edición de los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando.