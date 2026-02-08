PP gana en Aragón con dos escaños menos, PSOE pierde cinco y Vox y CHA doblan representación

El Partido Popular se ha proclamado como vencedor de las elecciones autonómicas de Aragón, aunque se quedaría en 26 escaños, dos menos de los que consiguió en los comicios de 2023. Por su parte, el PSOE también empeora su resultado en comparación con las anteriores elecciones, bajando de los 23 a los 18 escaños. El principal ganador de la noche es VOX, quien ha logrado aumentar notoriamente su presencia en la cámara al pasar de 7 a 14 escaños. Por otro lado, Chunta Aragonesista dobla su representación al subir de 3 a 6 escaños.(Fuente: Europa Press / epdata / VOX)