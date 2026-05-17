El PP gana las elecciones de Andalucía, pero pierde la mayoría absoluta, y el PSOE firma mínimo

Sevilla, 17 de mayo de 2026. El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Andalucía consiguiendo 53 escaños, logrando un 41 % de los votos con cerca del 98% escrutado. Esta cifra de 53 supone cinco menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños. Por su parte, el PSOE consigue 28 diputados --dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 23 % de votos y firman su peor resultado histórico. (Fuente: europa press/pp/psoe/adelanta andalucia/vox)