El PP gana las elecciones en Extremadura pero necesitará a Vox mientras que el PSOE se hunde

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ganado las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, al conseguir el 43,16 por ciento de los votos, que suponen 4,3 puntos más que 2023, y que le otorgan un diputado más, hasta los 29 escaños. La candidata celebra sacar 11 escaños al PSOE y pide una lectura sosegada al líder de Vox, Santiago Abascal. Desde el PSOE, su candidato Miguel Ángel Gallardo, obtiene 18 escaños y valora como muy malos estos resultados, señala que el PP ha fracasado porque se queda como estaba y no le preocupa su futuro político. Tercera fuerza electoral ha sido Vox, que pasa de 5 escaños a 11 y su candidato Óscar Fernández Calle apunta que son la verdadera fuerza ganadora. Mientras que la candidata de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, sube hasta los 7 escaños y afirma que la gran perdedora de hoy ha sido María Guardiola y duda que vaya a alcanzar un Gobierno en Extremadura.(Fuente: Europa Press/pp/vox/Podemos)