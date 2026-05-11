PP Málaga pide a socialistas no sanchistas que concentren el voto en Juanma Moreno

Rincón de la Victoria (Málaga), 11 de mayo de 2026. La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones al Parlamento andaluz, Carolina España, ha pedido este lunes a los socialistas que no sean sanchistas que el próximo domingo 17 de mayo en las elecciones andaluzas concentren el voto en Juanma Moreno para "garantizar que Andalucía siga avanzando y creando empleo y riqueza". En Rincón de la Victoria (Málaga), junto al alcalde y presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, España ha incidido en que hay "muchos socialistas que no son sanchistas que quieren seguir avanzando, que quieren seguir por la senda del progreso, del crecimiento, del empleo y este es un partido amplio donde cabemos todos, donde nos debemos a los andaluces y lo único que queremos es mejorar nuestra tierra, mejorar Andalucía".