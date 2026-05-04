PP-A: Moreno planteará "soluciones" en debate de RTVE frente al "bloqueo" de otros candidatos

Córdoba, 4 de mayo de 2026. El director de campaña del PP-A y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo, ha avanzado que el presidente de la Junta y candidato del partido a la reelección, Juanma Moreno, centrará sus intervenciones en el debate electoral que se celebrará en la noche de este lunes en RTVE en plantear "soluciones y propuestas" para Andalucía, frente al "bloqueo" de los candidatos de las otras formaciones, que sólo buscan "romper la estabilidad". En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, ha asegurado que en el debate de RTVE, se verá a un candidato del PP-A a la Junta proponiendo "cuestiones positivas" y que va a llevar "soluciones e ilusión" para la comunidad, frente "al bloqueo que traen los otros partidos".