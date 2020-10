La moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue dando que hablar, a falta de dos días para ser debatida en el Congreso. El presidente del PP, Pablo Casado, insiste en no desvelar qué votará su partido en la moción de censura. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido al PP que no caiga en su propia trampa y vote 'no' a la moción de censura.(Fuente: PP, PSOE, Cs, Moncloa,)