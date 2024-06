El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha subrayado este martes que su partido no ha "renunciado" a sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha incidido en que el nombramiento de nuevos vocales debe darse "al mismo tiempo" que el cambio en el sistema de elección de los mismos, ha recalcado que debe haber mediación de la Comisión Europea y dejado claro que si no es posible un acuerdo que "sea bueno para España", no habrá pacto(Fuente: Congreso)