Publicado 06/02/2020 11:13:03 CET

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que el 'pin parental' no es una prioridad y que desde su formación "no van a dedicarle ni un minuto" a cuestiones que no son preocupación de los madrileños. En declaraciones a los medios Serrano ha dicho que parece que "los extremos" buscan "temas que no son objeto de debate en la Comunidad de Madrid".