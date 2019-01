PP rechaza la senda de déficit del Gobierno

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha manifestado que la senda déficit y deuda pública no les ha convencido por tres razones. "No queremos ser cómplices de un gobierno que ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de seguir gobernando, queremos evitar que las políticas socialistas vuelvan a llevar a España a la quiebra y no estamos dispuestos a que Pedro Sánchez se financie la campaña electoral más larga de la democracia con estos 6.000.000 de los cuales una parte importante va también para el Gobierno", ha señalado.