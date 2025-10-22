El PP recrimina a Robles que "ha pasado de jueza a encubridora" de la corrupción

El PP ha cargado este miércoles contra Margarita Robles por "pasar de jueza a miembro de un Gobierno corrupto" y ser "encubridora del clan de la chistorra", en alusión a la trama Koldo, y la ministra de Defensa ha defendido su gestión al frente de la cartera. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha preguntado a Robles si se siente "orgullosa" de su balance en sus más de siete años encabezando el Ministerio de Defensa y si está "a la altura" de su cargo.(Fuente: Congreso)