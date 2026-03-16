El PP refuerza su mayoría en CyL con 33 escaños pero necesita pactar con Vox

Valladolid, 16 de marzo de 2026. El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha logrado reforzar su mayoría al haber logrado 33 escaños, dos más que en las elecciones de 2022, pero necesitará pactar al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores.El candidato del PP, aún así, se ha mostrado "muy satisfecho y muy orgulloso" del resultado conseguido.El PSOE, también ha mejorado su resultado con dos escaños más, hasta los 30. Unos resultados que su candidato, Carlos Martínez, ha tildado de "buenos" y ha remarcado que "hay partido de vuelta".Por su lado, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha mostrado su satisfacción por haber logrado casi un 19 por ciento de los votos en las elecciones autonómicos. (Fuente: Europa Press / PP / PSOE / Vox / Podemos)