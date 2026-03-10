El PP respalda a Von der Leyen: "Europa no tiene que quedarse llorando en una esquina"

Madrid, 10 de marzo de 2026. El PP considera "obvia" la reflexión de la presidenta de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen, de que Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas. Así lo ha afirmado su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien interpreta que lo que sostiene la conservadora alemana es que Europa no "tiene que quedarse llorando en una esquina" porque otros actores no cumplan las normas que venían rigiendo las relaciones internacionales. (Fuente: Congreso)