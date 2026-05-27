El PP sale en tromba contra Cuerpo por callar ante el registro de Ferraz

Madrid, 27 de mayo de 2026. El PP ha salido este miércoles en tromba contra el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por "callar" ante el registro que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE y ha censurado a los socios parlamentarios del Gobierno por seguir "tragando" con la corrupción del PSOE. "¿No se les cae la cara de vergüenza?", ha preguntado la portavoz de los 'populares' en el Congreso, Ester Muñoz. (Fuente: Congreso)