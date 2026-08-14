El PP señala "improvisación" del Gobierno sobre Ceuta: "Faltan explicaciones y garantías"

Manilva (Málaga), 14 de agosto de 2026. El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha lamentado la "improvisación" del Gobierno central en la gestión a la crisis migratoria en Ceuta, al mismo tiempo que ha criticado la "falta de explicaciones y garantías" por parte de los ministros y el Presidente del Gobierno". "Aquí todo el mundo habla, pero nadie explica nada. Y lo más importante, ningún ministro ni el presidente del Gobierno nos explica qué va a hacer para que esto no vuelva a pasar", ha afirmado este viernes en una atención a los medios en Manilva (Málaga).