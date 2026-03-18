El PP sugiere a Montero "alejarse del activo tóxico" Pedro Sánchez

Madrid, 18 de marzo de 2026. El diputado del PP en el Congreso Elías Bendodo ha retado este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a comprometerse a dejar su escaño en la Cámara Baja cuando se convoquen las elecciones autonómicas en Andalucía a las que concurrirá como candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta y le ha recomendado "alejarse del activo tóxico" Pedro Sánchez porque de lo contrario "le irá muy mal" en esos comicios. (Fuente: Congreso)