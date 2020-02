El PP tilda al Gobierno de coalición como "el de la mentira"

Publicado 12/02/2020 11:20:17 CET

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha deseado a Iglesias "que coordine con éxito los objetivos de la Agenda 2030, pero lo va a tener difícil, porque igualdad no es que haya españoles de primera o de segunda" como Iglesias "pretende con la mesa con ERC, ni sostenibilidad no es coger un Falcon para irse de concierto". "Este Gobierno no hay quien lo coordine", ha sentenciado el diputado del PP, para añadir que si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el de "la crisis", y el de Sánchez de la anterior legislatura, el de "los ERE", el nuevo Ejecutivo "de Zapatero, de Sánchez y de Iglesias" ya tiene "apellido", y "será recordado por el Gobierno de la mentira".