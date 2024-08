El PP Vasco pide al PNV que "no se tape los ojos" ante el Concierto económico de Cataluña

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha pedido al PNV que "no se tape los ojos" y que no apruebe en el Congreso el Concierto económico solidario para Cataluña porque es "un problema para Euskadi" y "puede poner en riesgo" el modelo de financiación vasco.De Andrés ha apuntado a las "obligaciones" del partido jeltzale con el Partido Socialista en una posible aprobación de esta medida y ha argumentado que "nadie que respete el Concierto Económico Vasco puede pensar, ni decir, ni actuar, como si lo que está fraguándose en ese pacto fuera inocuo para el modelo vasco, porque no lo es"."Lo mejor para los vascos es que el modelo catalán no se apruebe y me gustaría que lo vieran así otros partidos vascos, particularmente el PNV', ha añadido. "Desde luego a nosotros nos gustaría que se preservara el modelo que nosotros tenemos, que está muy contrastado", ha subrayado De Andrés