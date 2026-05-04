PP ve "muy desesperado" que el Gobierno intente "tapar su corrupción" con la 'Kitchen'

Madrid, 4 de mayo de 2026. El Partido Popular ha señalado este lunes que el Gobierno está "muy desesperado" si pretende "tapar su corrupción actual" con la 'Operación Kitchen', defendiendo qué ésta última responde a "hechos casi del siglo pasado". "Si el Gobierno piensa que va a tapar toda su corrupción actual, la que está por llegar, y la que está por conocer, con hechos de hace quince años, pues creo que queda claro que está muy desesperado", ha avisado el vicesecretario de Política Autonómica, municipal y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, en una rueda de prensa en Madrid.