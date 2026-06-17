El PP y Vox piden la dimisión de Marlaska por "venderse a la cloaca" socialista

Madrid, 17 de junio de 2026. El PP y Vox han pedido este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que han acusado de mentir sobre las reuniones con la llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez, con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y de "venderse a la cloaca", en palabras de la diputada 'popular' Ana Vázquez, quien ha asegurado que el ministro "ha traicionado todo lo que fue", en referencia a su etapa como juez en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Por parte de Vox, el diputado Ignacio Gil Lázaro también ha reclamado la dimisión de Marlaska "con mayor énfasis" al considerar que ha quedado "fehacientemente acreditado" que el ministro ha mentido "a España, a la Cámara" y a la Guardia Civil" dando cobertura, según ha dicho, a "los manejos de la cloaca socialista". (Fuente: Congreso)